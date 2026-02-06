Shani-Shukra Yuti 2026: ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಮಾರ್ಚ್ 2ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಶುಕ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶನಿದೇವನು ಈಗಾಗಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ, ಇದು ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ಸಂಯೋಗವು ಮಾರ್ಚ್ 29, 2025ರಿಂದ ಮೇ 31, 2025ರವರೆಗೆ ಇತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಈ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಶುಭ ಸಂಯೋಗವು ಯಾವ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಡುಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಈಡೇರಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)