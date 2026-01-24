ಶನಿ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ, ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ

Ardha Kendra Yoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹ. ಶನಿಯು ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಶನಿಯ ಚಲನೆಯು ಬಹಳ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಆಯಾ ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಜನವರಿ 28ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ 45 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ 3 ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಇರಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯೋಜಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)