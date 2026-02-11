120 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ, ಶುಕ್ರ-ಸೂರ್ಯನ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಲಾಭ!

ಶನಿ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ವಿಶೇಷ ಯೋಗವನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ.
Trigrahi Yoga 2026: ಶನಿಯು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಈ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 15ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಯೋಗವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಬಡ್ತಿಯ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನೀಡಬಹುದು. ಹಣ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹಳೆಯ ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಸದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ಹಠಾತ್ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲಿದೆ. ಹಣ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಈಡೇರದ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಗುರುತನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಈಡೇರಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)