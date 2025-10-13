ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಶನಿಯ ಧನ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ

ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದಿನದಂದು ಶನಿಯು ವಿಶೇಷ ಯೋಗವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಯೋಗವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
Saturns Dhan Raja Yoga on Diwali: ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಶನಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶುಭ ನೋಟವನ್ನ ಬೀರುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದ ಧನ ರಾಜಯೋಗವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜನರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಧನರಾಜ ಯೋಗವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ರಾಜಯೋಗವು ಅದೃಷ್ಟವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಧನ ರಾಜಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)