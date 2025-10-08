138 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರ: ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿ ತನ್ನ ಪಥವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಹಿಮ್ಮುಖದಿಂದ ನೇರಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ನೇರ ಚಲನೆಗೆ ಯಾವ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
Shani Margi 2025 November: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯನ್ನ ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಶನಿಯ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶನಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಜುಲೈ 13ರಂದು ಶನಿಯು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 138 ದಿನಗಳ ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.20ಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ನೇರ ಚಲನೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಮತ್ತು ಧೈಯಾ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೇಷ, ಕುಂಭ ಮತ್ತ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯ ಧೈಯಾದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಮತ್ತು ಧೈಯಾದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದವರು ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಮತ್ತು ಧೈಯಾ ರಾಶಿಯಡಿಯಲ್ಲಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ ನೇರ ಚಲನೆಯ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರವು ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಬೇಕು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ನೇರ ಚಲನೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಭೂಮಿ, ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಶನಿಯ ನೇರ ಚಲನೆಯಿಂದ ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕ, ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)