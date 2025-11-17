ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಯೋಗ

Shani Margi 2025: ನವೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಶನಿದೇವನು ನೇರವಾಗಿ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಶನಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಸಮಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಯೋಗ ಸಹ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಶನಿಯ ನೇರ ಚಲನೆಯಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವು ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ನೇರ ಚಲನೆಯು ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಇವೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನ ತರಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ನೇರ ಚಲನೆಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸಹ ಲಾಭವನ್ನ ತರಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ನೇರ ಚಲನೆಯು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)