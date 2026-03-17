ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿಯ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ, ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ ತೆರೆಯಲಿದೆ

Shani Nakshatra Gochar 2026: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯನ್ನ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 21ರಂದು ಶನಿಯು ತನ್ನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶನಿಯು ದೇವಗುರು ಗುರುವಿನ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಉತ್ತರಭದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದ ಎರಡನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿದೆ. ಶನಿಯ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಣಾಮವು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಶನಿಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರದ ಮಹತ್ವ: ಕರ್ಮದಾನಿ ಶನಿಯ ಚಲನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶನಿಯು ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 21ರಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತರಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದ 3ನೇ ಹಂತವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಶನಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 17ರವರೆಗೆ ಶನಿಯು ಉತ್ತರಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ತನ್ನ ಅಸ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ, ಧೈಯ್ಯಾ ಅಥವಾ ಮಹಾದಶಾವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಶನಿಯ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಈ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ತರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಶನಿಯ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಈ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯು ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನ ಏರಿಳಿತಗಳ ಮನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಧೈಯನ ಪ್ರಭಾವ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಬಯಸಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳ ಸತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)