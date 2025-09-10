ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಇದ್ಯಾ ನೋಡಿ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಈ ತಿಂಗಳ 10ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 28ರವರೆಗೆ ಅದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ 6, 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿದೇವ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹಳ ತೀವ್ರ ದೋಷವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
Saturn Transit 2025: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಶನಿಯು ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವೇಗದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ತೀವ್ರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆಗಾಗ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರಿಂದ ಶನಿದೇವರ ಆಶಿರ್ವಾದ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ವೇಗವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಕೆಲಸದಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಆಫರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಅತಿರೇಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮೀರುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ 9ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಆಫರ್ಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗಲಿವೆ. ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಶನಿಯು 6ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಭವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮೀರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಲಾಭವಾಗಲಿವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ 5ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶನಿಯು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನ ತಂದುಕೊಡಲಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮಗೆ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ಲಾಭ ತರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಒಲವು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಮುಟ್ಟುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಹಲವು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)