ಶೀಘ್ರವೇ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರಂದು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಶನಿಯು ತನ್ನ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಬೀರಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
Shani Gochar 2025: ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರಂದು ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿದೇವನನ್ನ ನಿಯಮಗಳ ದೇವರು ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನೀಡುವವನು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿದೇವರು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಶನಿಯ ಚಲನೆ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವನ ಚಲನೆ ಅಥವಾ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರೆ, ಬಡವನೂ ರಾಜನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶನಿದೇವನು ಕೋಪಗೊಂಡರೆ ರಾಜನೂ ಸಹ ಬಡವನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಶನಿಯ ಪಥ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಯದ ಹಿರಿವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿದೇವನು ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಮಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನ ಸಹ ಅನುಭವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)