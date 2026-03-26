ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹನಿಮೂನ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೊಡೋ ಸಾಂಗ್‌! ನಟಿ ಧರಿಸಿದ ಆ ಬ್ಲೌಸ್‌ ಈ ಹಾಡಿನ ಹೈಲೈಟ್..‌

Satyam shivam sundaram Song: 70 ರ ದಶಕದ ಹನಿಮೂನ್ ಆಧರಿಸಿದ ಹಾಡು. ಅದರಲ್ಲಿನ ನಟಿಯ ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯವು ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.. ಇದರಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರವು ವಿವಾದದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿತು. ಹಾಗಾದರೇ ಆ ಸಾಂಗ್ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
೧೯೭೮ ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ' ಚಿತ್ರ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ವಿವಾದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಜೀನತ್ ಅಮನ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ 'ರೂಪ' ಪಾತ್ರವು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು ಆದರೆ ವಿವಾದದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿತು.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀನತ್ ಅಮನ್ ಅವರ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯವನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ನಟಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ದಿಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸದು ಮತ್ತು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೋಕಸ್ ಅವರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಇತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ನಟ ದೇವಾನಂದ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಚಿತ್ರವನ್ನು 'ಕೊಳಕು ಚಿತ್ರ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ, ಜೀನತ್ ಅಮನ್ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಆ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಹನಿಮೂನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾದ 'ಸೈನ್ಯಾ ನಿಕಾಸ್ ಗಯೇ... ಮೇ ನಾ ಲಾಡಿ ಥಿ' ಹಾಡು ವಿಶೇಷ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೀನತ್ ಅಮಾನ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲತೆಯ ಆರೋಪಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀನತ್ ಅಮನ್ ಸರಳ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ವೇಷಭೂಷಣ, ಅದರಲ್ಲೂ ಡೀಪ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ತೊಟ್ಟಿದ್ದು.. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚಿತ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು.