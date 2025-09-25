ಹೇರ್ ಡೈ ಅಲ್ಲ! ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಮನೆಮದ್ದು ಬಳಸಿದರೂ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ

White Hair Home Remedies: ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಹೇರ್ ಡೈ ಮೊರೆ ಹೋಗುವ ತಪ್ಪನ್ನು ನೀವೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದನ್ನು ಇಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯಾಗಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಹೇರ್ ಡೈಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಿಸಬಹುದು. ಅಯ್ಯೋ... ಹೇರ್ ಡೈ ಬಳಸದೆ ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಇರಲು ಬಿಡಬೇಕಾ ಅಂತಾ ಯೋಚಿಸ್ಬೇಡಿ... ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಧೂಳು, ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಳಪೆ ಆಹಾರಪದ್ದತಿಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು. ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಲು ಕಾರಣ ಹಲವು. ಹಾಗಂತ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು, ಇಲ್ಲವೇ, ಅದನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಹೇರ್ ಡೈ ಏಕೈಕ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದು, ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಬುಡದಿಂದಲೂ ಕಪ್ಪು, ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿಸಬಹುದು.
ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಹೆಚ್ಚುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ ಮೆಹಂದಿಯನ್ನು ಟೀ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್'ನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸಹ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಈರುಳ್ಳಿ ರಸದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡುವ ಅರ್ಧಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಲೇಪಿಸುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಹೇಳ ಹೆಸರಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಯವಾಗಿ, ಕಪ್ಪು ಕಾಂತಿಯುತ ಕೂದಲು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳದ ಹೂವು, ಅದರ ಒಂದೆರಡು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ರೀತಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಣೆ ದೊರೆತು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಐದು ಮನೆಮದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗುವುದನ್ನು ಕೂಡ ತಡೆಯಬಹುದು. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.