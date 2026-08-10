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ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡ.. ಕೇವಲ ಕಾಫಿಪುಡಿ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ

Written ByYashaswini V
Published: Aug 10, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:44 AM IST

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ... ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ನಿಮಗೆ ರಾಮಬಾಣವಿದ್ದಂತೆ.

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ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೇರ್‌ ಡೈ ಇದಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಮಿಕಲ್‌ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿದೆ. 

Coffee Hair Dye for Gray Hair2/6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ

ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್‌ ಕೇವಲ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೂದಲುದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆದು, ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೆಫೀನ್‌ ಬಳಕೆಯು ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೂದಲಿಗೆ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 

Coffee Hair Dye for Gray Hair3/6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ

ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಮಿಕಲ್‌ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್‌ ಹೇರ್‌ ಡೈಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಾಫಿಪುಡಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.   

Coffee Hair Dye for Gray Hair4/6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್‌ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗುವವರೆಗೂ ಹುರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪೇಸ್ಟ್‌ ತಯಾರಿಸಿ. ಅದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. 

Coffee Hair Dye for Gray Hair5/6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಕಾಫಿಪುಡಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ

ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಥಿಕ್‌ ಪೇಸ್ಟ್‌ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಅದರಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್‌ ಕಂಡೀಷನರ್‌ ಆದ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್‌ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಫಿಪುಡಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಲೇಪಿಸಿ ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಲಘುವಾಗಿ ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಹೇರ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿ. 

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ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಪ್ರಯೋಜನ

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಒಂದೇ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಗಾಢ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. 

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.   

TAGS:
White Hair Remedies
Home Remedies
Hair care
Gray Hair Remedies
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