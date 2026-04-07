ಹೇರ್‌ ಡೈಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಬೈ.. ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್‌ ಬಳಸಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿ!

Best Home Remedies For White Hair: ಹೇರ್‌ ಡೈಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಬೈ.. ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬದಲಿಗೆ ಕೋಕೋ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ. 
ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದೆಯೆಂದು ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಕೆಮಿಕಲ್‌ ಮಿಶ್ರಿತ ಹೇರ್‌ ಡೈಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೋಕೋ ಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹೇರ್‌ ಡೈ ತಯಾರಿಸಿ ಬಳಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. 

ಹೌದು, ಕೋಕೋ ಪುಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, ನಿಂಬೆರಸದಿಂದ ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌ ತಯಾರಿಸಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿಯೇ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. 

ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ, ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್‌, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. 

ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್‌ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಹೋಮ್‌ ಮೇಡ್‌ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಲೇಪಿಸಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.  

ಹೇರ್‌ ಡೈ ಒಣಗಿದ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಶಾಂಪೂ ಅಥವಾ ಸೋಪನ್ನು ಬಳಸದೆ ನಾರ್ಮಲ್‌ ನೀರಿನಿಂದ ಹೇರ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿ.

ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಹೇರ್‌ ಡೈ ತಯಾರಿಸಿ ಬಳಸುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ, ಕಾಂತಿಯುತವೂ ಆಗುತ್ತದೆ.  ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.    

