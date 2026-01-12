English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • SBI ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಇದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ 35,00,000 ರೂ.! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

SBI ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಇದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ 35,00,000 ರೂ.! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

SBI RTXC Loan: ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನೀವು 35 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. 
1 /5

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) 'ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್' (RTXC) ಎಂಬ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಯೋನೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಕಾಗದರಹಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 35 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ತ್ವರಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.  

2 /5

ಎಸ್‌ಬಿಐ ನೀಡುವ 'ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್' (ಆರ್‌ಟಿಎಕ್ಸ್‌ಸಿ) ಯೋಜನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಹೋಗದೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಯೋನೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಒಟಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಇ-ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.  

3 /5

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು SBI ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 15,000 ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹರು. EMI ಗಳು 50-60% ಮೀರಬಾರದು.  

4 /5

ಈ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 2 ವರ್ಷಗಳ MCLR (ನಿಧಿ ಆಧಾರಿತ ಸಾಲ ದರದ ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚ) ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. CIBIL ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.    

5 /5

ತುರ್ತಾಗಿ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಹಣವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ರೂ. 1,00,000 ದಿಂದ ರೂ. 35,00,000 ವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಹಣವನ್ನು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 6 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸಬಹುದು. ನೀವು SBI ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ..? ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನೋಡಿ.  

SBI SBI RTXC Loan SBI Loan Yono App personal loan SBI ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ SBI ಸಾಲ ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಲ ಸಂಬಳ ಖಾತೆ ಸಾಲ Bank loan Yono loan SBI Personal Loan paperless digital loan SBI Account loan eligibility SBI Salary Account EMI ratio MCLR interest rate SBI Personal Loan SBI Yono App SBI Salary Account Loan SBI Real Time Express Credit

Next Gallery

ಕೇವಲ 10 ಸಾವಿರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಮಾಡಿ: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಕೈತುಂಬಾ ಹಣ ಗಳಿಸಿ