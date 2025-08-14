ನಾಳೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ 3 ದಿನಗಳ ರಜೆ... ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?

school holiday: ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರವರೆಗೆ 3 ದಿನಗಳ ವರಗೆ ಶಾಲೆಗಳು ರಜೆ ಇರಲಿವೆ.
school holiday: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರ ವರೆಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್, ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಂದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೆಲವು ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದು ಆಯಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಂದು ಭಾನುವಾರದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್, ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶಾಲಾ - ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3 ದಿನಗಳ ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ 17 ರವರೆಗೆ ರಜೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು, ಬಸ್, ರೈಲು ಗಳು ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಇಂದೊಂದು ದಿನ ಕಳೆದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 18 ರಂದು ಸೋಮವಾರವೇ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.