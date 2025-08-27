ನಾಳೆ ಗುರುವಾರ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ! ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಮರುದಿನವೂ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದೇಕೆ ಸಿಎಂ?

Tomorrow Schools Holiday: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಳೆ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ, ಹೊಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ, ಎರಡು ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಹ ಜಲಾವೃತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿವೆ.
ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ತೆಲಂಗಾಣದ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೊಳಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಭಾರೀ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ರಜೆ ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರದಂತೆ, ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ಬಳಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸತತ ರಜೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಗುರುವಾರ, ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.