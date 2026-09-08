School Holiday declared: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಬಹಳ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗವೂ ರಜೆ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಇದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರಜೆ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. 18ನೇ BRICS ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, ಶುಕ್ರವಾರ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
BRICS ಶೃಂಗಸಭೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ಮತ್ತು 13ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿರಲಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2026) ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ರಜೆಯು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ಶುಕ್ರವಾರದ ಬಳಿಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ಭಾನುವಾರ ಇರುವುದರಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸತತ ಮೂರು ದಿನಗಳ ರಜೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಿಂದ 13ರವರೆಗೆ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರುವಂತಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ರಜೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸದ್ಯ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಜೆ ಇರಬಹುದು; ರಜೆ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಳೀಯ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸದ್ಯ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ರಜೆ ದೆಹಲಿಯ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಂದು. ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ “ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಿಂದ ಸತತ 4 ದಿನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ” ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ನಂಬಬೇಡಿ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರ ನಂತರ, ಸತತ ಎರಡು ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ಭಾನುವಾರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆ ಎರಡು ದಿನಗಳು ನಿಯಮಿತ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ರಜೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಶುಕ್ರವಾರದ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರಜಾದಿನಗಳಿವೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕುತೂಹಲದಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಬ್ಬಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ರಜಾದಿನವು ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಶಾಲೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ.