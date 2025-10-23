School Holiday: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ರವರೆಗೆ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ..!

ಈಗಾಗಲೇ ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ ನಿಮಿತ್ತ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವ ಸೂಚನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಂತೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ರ ಸೋಮವಾರದವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಜೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ 2025ರ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಂತಸದಿಂದ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಜೆಯನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ದಸರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಸೇರಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು (ಬುಧವಾರ) ಶಾಲೆ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ, ನಗರ, ತುಮಕೂರು, ಮೈಸೂರು, ಹಾಸನ, ರಾಮನಗರ, ಕೊಲಾರ, ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ (ಯೆಲೋ ಅಲರ್ಟ್) ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಾವೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಮಳೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD)ಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲಿನ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಮಳೆಯು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬುವುದು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ರಜೆಗಳು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದಸರಾ ವಿರಾಮದ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ರಿಂದ 18ರವರೆಗೆ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ 10 ದಿನಗಳ ರಜೆ, ಮತ್ತು ಈಗ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಳೆಯ ಕಾರಣದ ರಜೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಂದಿವೆ.
ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಹೊರಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ರಜೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಆದರೂ, ಈ ರಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಈ ಮಳೆಯು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೂ, ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತುರ್ತು ಸಹಾಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.