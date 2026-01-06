English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • 2026 ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ Google ನಲ್ಲಿ ಈ 6 ಪದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಡಿ..! ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ

2026 ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ Google ನಲ್ಲಿ ಈ 6 ಪದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಡಿ..! ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ

Google Facts : ಗೂಗಲ್‌ ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ.. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಏನನ್ನಾದರೂ ಹುಡುಕುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಬನ್ನಿ 2026 ರಲ್ಲಿ Google ಹುಡುಕಲೇಬಾರದ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುವು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
1 /7

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಗೂಗಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಯದೆ ಹುಡುಕಾಡುವ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವುದು ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ದಂಡ ಅಥವಾ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲೇಬಾರದ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವುವು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

2 /7

ಗರ್ಭಪಾತ : ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು Google ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಪಾತ ಕಾನೂನುಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

3 /7

ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕುವಿಕೆ, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು : ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಬಲಿಪಶುವಿನ ಹೆಸರು, ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಗುರುತಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವುದು ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

4 /7

ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಷಯ : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಅಶ್ಲೀಲತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಅಥವಾ ವಿತರಿಸುವುದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

5 /7

ಬಾಂಬ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ : ಬಾಂಬ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಯುಧವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗಾಗಿ Google ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವುದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹ ವಿಧಿಸಬಹುದು.

6 /7

ನಕಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳು : ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುನ್ನ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಪೈರೇಟೆಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ. ಇದು ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

7 /7

ಗೌಪ್ಯತೆ : ಯಾರೊಬ್ಬರ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಅವರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಗೂಗಲ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ.

Google Search Internet safety Cyber Crime Digital Awareness cyber law Internet Rules

Next Gallery

ಯಶ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆ..ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟ್ರೇಲರ್ ರೆಡಿನಾ?