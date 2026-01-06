2026 ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ Google ನಲ್ಲಿ ಈ 6 ಪದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಡಿ..! ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ

Google Facts : ಗೂಗಲ್ ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ.. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಏನನ್ನಾದರೂ ಹುಡುಕುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಬನ್ನಿ 2026 ರಲ್ಲಿ Google ಹುಡುಕಲೇಬಾರದ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುವು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಗೂಗಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಯದೆ ಹುಡುಕಾಡುವ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವುದು ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ದಂಡ ಅಥವಾ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲೇಬಾರದ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವುವು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಗರ್ಭಪಾತ : ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು Google ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಪಾತ ಕಾನೂನುಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕುವಿಕೆ, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು : ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಬಲಿಪಶುವಿನ ಹೆಸರು, ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಗುರುತಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವುದು ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಷಯ : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಅಶ್ಲೀಲತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಅಥವಾ ವಿತರಿಸುವುದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಬಾಂಬ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ : ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಯುಧವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗಾಗಿ Google ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವುದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹ ವಿಧಿಸಬಹುದು.
ನಕಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳು : ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುನ್ನ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಪೈರೇಟೆಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ. ಇದು ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಗೌಪ್ಯತೆ : ಯಾರೊಬ್ಬರ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಅವರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಗೂಗಲ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ.