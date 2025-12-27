ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌! ಲಾಭದಾಸೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಭವಲ್ಲ ಬಿಡಿಗಾಸು ಸಿಗಲ್ಲ..

Digital gold investment: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಇದೀಗ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
Digital gold investment: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸೆಬಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಇ-ಗೋಲ್ಡ್ನಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿತ ಭದ್ರತೆಗಳಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಜನರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಜನರು, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ನಡುವೆ, ಭಾರತೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಖರೀದಿದಾರರು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಬಳಸುವ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮ (ಎನ್ಪಿಸಿಐ) ದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ . ಈ ವರ್ಷ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎನ್ಪಿಸಿಐ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಬುಧವಾರ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, 12 ಟನ್ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹16,670 ಕೋಟಿ. ಉದ್ಯಮದ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯರು 2024 ರಲ್ಲಿ 8 ಟನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಹಣವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವು ಜನರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ನೀವು ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಯುವ ಖರೀದಿದಾರರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
ಸೆಬಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉದ್ಯಮದ ಒಳಗಿನವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮಾರ್ಗವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನದ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ MMTC PAMP, ಆಗ್ಮಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೇಫ್ಗೋಲ್ಡ್ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಪರವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಗೋದಾಮುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, SEBI ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವು ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ವಿನಿಮಯ-ವಹಿವಾಟು ನಿಧಿಗಳು (ETFಗಳು) ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಿನ್ನದ ರಶೀದಿಗಳು (EGRಗಳು) ನಂತಹ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.