ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ.. ಈ ವಸ್ತು ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್‌ ಕೈ ಕೊಡೋದು ಪಕ್ಕಾ! ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತಿನ ಶತ್ರು ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ..

Seed oils liver damage: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದಾಗಿ, ಮಧುಮೇಹದ ಜೊತೆಗೆ, ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿವೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಹಾರವೆಂದರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೀಜದ ಎಣ್ಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಆಹಾರ. ಇವುಗಳನ್ನು ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಎಂಬ ದ್ರಾವಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೀಜದ ಎಣ್ಣೆಗಳು: ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆ, ಕ್ಯಾನೋಲ ಎಣ್ಣೆ, ಕಾರ್ನ್ ಎಣ್ಣೆ, ಹತ್ತಿ ಬೀಜದ ಎಣ್ಣೆ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೀಜದ ಎಣ್ಣೆಯಂತಹ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಚಿಪ್ಸ್, ತಿಂಡಿಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಾರ್ಗಳು, ಮೇಯನೇಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಕೊಬ್ಬಿನ ಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೀಜದ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ, ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.