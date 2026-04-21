33 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ: ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇದೆಯೇ? ಇದು ಖ್ಯಾತ ಖಳನಾಯಕನ ಪ್ರೇಮಕಥೆ!

Babloo Prithiveeraj-Sheetal Love Story: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಸದಾ ಕುತೂಹಲದ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ವಿಚಾರಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಬಬ್ಲು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.ಅವರು ತನಗಿಂತಲೂ ಸುಮಾರು 33 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವಳಾದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 
ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಕಳನಟ, 57 ವರ್ಷದ ಬಬ್ಲು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಅವರು 24 ವರ್ಷದ ಶೀತಲ್ ಎಂಬ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂಬ ವಿಚಾರ ಕಾಲಿವುಡ್‌ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ 33 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ 33 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಈಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಬ್ಲು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. “ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸುಗಳು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದೇ ಮುಖ್ಯ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶೀತಲ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆಕೆ ನನ್ನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಟೀಕೆಗಳನ್ನ ಬಬ್ಲು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ತುಂಬಾ ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಶೀತಲ್ ಕೂಡ ಬಬ್ಲು ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ʼಬಬ್ಲು ಅವರ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ತಾನು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದೇನೆʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿವೆ.

ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಬಬ್ಲು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬೀನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದು, ಕೆಲ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಬಬ್ಲು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್-ಶೀತಲ್‌ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಕೆಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಮುಖ್ಯವೇ, ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮುಖ್ಯವೇ? ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋಣಗಳಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

