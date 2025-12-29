My Inspiration, My Dream.. ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ ಸಂಗೀತಾ!

ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಪಂಚಭಾಷಾ ತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೂವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಈಗಲೂ ಕಿರುತೆರೆ, ಹಿರಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದಂತ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ CID 999, ನಿನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ, ಒಲವು ಗೆಲುವು, ಕಿಲಾಡಿ ಜೋಡಿ, ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ, ದಿಗ್ಗಜರು, ವಂಶಿ ಸೇರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶಸ್ವಿ ನಟಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಹರಿದು ಬಂದಿವೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ದಕ್ಷಿಣದ ಫಿಲ್ಮಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ನಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಒಲಿದು ಬಂದಿವೆ.
ಸದ್ಯ ಶೂಟಿಂಗ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಅನಿಲ್ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅಮ್ಮನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಹಿರಿಯ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವಾಗಲಿ ಸಲಿಸಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಅದ್ಭುತ ನಟಿಯರು.
ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1975ರಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಚಟ್ಟಕ್ಕರಿಯ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಜೂಲಿ ಎಂದು ರಿಮೇಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದರು.