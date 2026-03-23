Sensex Crash Update: ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿವೆ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು..!

ಶುಕ್ರವಾರದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭದ ನಂತರ, ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ತೀವ್ರ ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತದ ಹಿಂದಿನ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೋಮವಾರದಂದು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ, ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ 50 ತಲಾ ಶೇ 2 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದವು.ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,900 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಶೇ 2.6 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 72,628 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 50 600 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಶೇ 2.6 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 22,504 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.ಬಿಎಸ್‌ಇ 150 ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್‌ಇ 250 ಸ್ಮಾಲ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ತಲಾ ಶೇ 4 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ,ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಬಿಎಸ್‌ಇ-ಪಟ್ಟಿಯಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವು ₹ 429 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹ 415 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭವಾದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಇರಾನ್-ಯುಎಸ್ ಯುದ್ದವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾವು 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಇರಾನ್‌ನ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶನಿವಾರದಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಇರಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ .  

ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕದ ನಡುವೆ, ಸೋಮವಾರದಂದು ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ 18 ಪೈಸೆ ಕುಸಿದು 93.8925 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.  

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧವು ಮುಂದುವರಿದು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ $110 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಭಾರತದ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.  

ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿತದ ನಡುವೆಯೂ, ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (ಎಫ್‌ಪಿಐಗಳು) ₹ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ .  

ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕಳವಳಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ, ಜಪಾನ್‌ನ ನಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾದ ಕೋಸ್ಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಶೇ. 6 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿವೆ.ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯುದ್ಧವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಭೀತಿ ಇದೆ.  

ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ನಿಂಬೆ-ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ಈ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿ