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ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಯಾವ ದಿನದಂದು ಬರುತ್ತದೆ? ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ?

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 31, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 01:35 PM IST

september 2026 festival list: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ತಿಂಗಳು ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ಮತ್ತು ಪಿತೃ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಗಣೇಶ ಚೌತಿ ಮತ್ತು ಪಿತೃ ಪಕ್ಷಗಳು ಯಾವ ದಿನದಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
 

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹಬ್ಬಗಳು 20261/6

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹಬ್ಬಗಳು 2026

ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭ ದಿನಗಳಿವೆ. ಈ ಹಬ್ಬಗಳು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.     

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಬ್ಬಗಳು2/6

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಬ್ಬಗಳು

ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸವು ಭಾದ್ರಪದದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಿತೃದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ದಿನಗಳು ಸಹ ಬರುತ್ತಿವೆ.

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ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಹರಿತಾಳಿಕಾ ತೀಜ್ ಹಬ್ಬವೂ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಜೈನ ಹಬ್ಬಗಳೂ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಹಬ್ಬಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ.  

ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ 2024/6

ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ 202

ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ 2026 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು 7 ರಂದು ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಶ್ರಾವಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ.    

ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ 2026 ದಿನಾಂಕ5/6

ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ 2026 ದಿನಾಂಕ

ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿನಾಯಕ ಚವಿತಿ ಆಚರಣೆಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿನಾಯಕ ಚವಿತಿಯನ್ನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿನಾಯಕ ಪೂಜೆಯನ್ನು 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಜ್ಜನದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.  

ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ 20266/6

ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ 2026

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಸ್ಕಂದ ಷಷ್ಠಿ, 19 ರಂದು ಮಾಸಿಕ ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ ಮತ್ತು ರಾಧಾಷ್ಟಮಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಪರಿವರ್ತನಿ ಏಕಾದಶಿ, 24 ರಂದು ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ ಮತ್ತು 26 ರಂದು ಭಾದ್ರಪದ ಪೌರ್ಣಮಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಿತೃ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಸೆ.29ಕ್ಕೆ ಉಂಡ್ರಾಳ್ಳ ತಡೆ ಮತ್ತು ಸಂಕಟಹರ ಚತುರ್ಥಿಯೂ ಬರಲಿದೆ,   

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ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಬ್ಬಗಳು

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