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ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದ ನನ್ನ ಗಂಡ..! ನಟಿ ಮೋನಿಷಾ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

Written ByKrishna N K
Published: Jul 17, 2026, 08:39 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:39 PM IST

Monisha CS on her Husband : ಸೌತ್‌ ಸಿನಿ ರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಮೋನಿಷಾ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಭೀಕರ ನರಕಯಾತನೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಪತಿ ನೀಡಿದ ದೈಹಿಕ-ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಹಾಗೂ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ರೋಚಕ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.. 

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ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ನಗುವಿನ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿತ್ತು ಕರಾಳತೆ : ಮಲಯಾಳಂನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಧಾರಾವಾಹಿ 'ಮಂಜುರುಕುಂ ಕಾಲಂ' ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ನಟಿ ಮೋನಿಷಾ, ಸದಾ ತೆರೆಮೇಲೆ ನಗುತ್ತಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದ ಹಿಂದೆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಥೆಯೊಂದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಈಗ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

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ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ : ತಮಿಳಿನ 'ಸೆಕೆಂಡ್ ಲವ್' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಮೋನಿಷಾ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪತಿಯ ಕ್ರೂರ ವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ತಮಗೆ ಎದುರಾದ ನರಕದಂತಹ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.  

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ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸುವಾಗ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದ : ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಹಾಸಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಆತ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ದ. ಈ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೋನಿಷಾ ಪತಿಯ ನೀಚ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಪತ್ನಿಯ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ರವಾನೆ : ಆತ ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ. ಒಂದು ದಿನ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, 'ನಾವು ನಿನ್ನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದಾದ ನನಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತಾಯಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ನನಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ತಂದೆಯ ಸಾವಿನ ನಂತರ ನರಕಯಾತನೆ : ಮದುವೆಯಾದ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಮೋನಿಷಾ ಅವರ ತಂದೆ ನಿಧನರಾದರು. ಆಸರೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂಟಿ ಹೆಣ್ಣು ಎಂದು ತಿಳಿದ ಮಾಜಿ ಪತಿ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿಗೂ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದನಂತೆ. ತಾಯಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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100 ಪವನ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊಡದೆ ಪಟ್ಟು : ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು ಮೋನಿಷಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಯಿತು. ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ 100 ಪವನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಡಿವೋರ್ಸ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಪತಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದ. ಆದರೆ ಧೃತಿಗೆಡದ ನಟಿ, ತಾವೇ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಆತನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

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ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪೇಪರ್‌ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವಾಗ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ : ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಸಹಿ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಜಡ್ಜ್ ಕೂಡ 'ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀಯಾ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಆ ನರಕದಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ನಿರಾಳತೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೋನಿಷಾ.

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ನಟಿಯ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ : ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ ಮೋನಿಷಾ ಅವರ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಷ್ಟು ನೀಚ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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