/ನಟಿ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಮಡುಗಿಡದ ನೋವು!.. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾದರೂ ಮದುವೆ ಆಗದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಾಯಕಿ

Actress shobha shetty: Bigg boss ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
ನಟಿ ಶೋಭಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದು ಬಳಿಕ ತೆಲುಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪಾದರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಫೈಯರ್ ಆಗಿ ಆಡವಾಡಿದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಡಿಸೈನರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆರಂಭಿಸಿ ಸುಂದರವಾದ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ನಟ ಯಶವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜರುಗಿ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಇನ್ನೂ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಜೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ತೆಲುಗು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೈಯರ್ಬಾಂಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನಸೆಳೆದದರು. ಇತ್ತ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೂ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ.
ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಯಿಯ ಅಗಲಿಕೆಗೆಯಿಂದ ನೋವು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹೌದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಾದವು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿರುತ್ತದೆ ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ಯಾರ ಕೈಯಾಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನೂ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಭಾವಿ ಪತಿ ಇಬ್ಬರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ನೋವಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಯಶವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೇನೆ. ಸದ್ಯ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅಮ್ಮನ ಅಗಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.