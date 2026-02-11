virat vatsala and tejaswini achar marriage: ಜನರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ರೀಲ್ ಜೋಡಿಯೊಂದು ಪ್ರೇಮವಿವಾಹವಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಅದ್ಯಾರು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ..
ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಹಾಗೂ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಟ-ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಹ ನಟರನ್ನೆ ಪ್ರೀತಿ ಮದುವೆಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ..ಇದೀಗ ಈ ಪೈಕಿ ನಟಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಆಚಾರ್ ಹಾಗೂ ನಟ ವಿರಾಟ್ ವತ್ಸಲ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಶ್ರುತಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ 'ಮಹಾನದಿ' ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದ ನಟಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಆಚಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಗೆಳಯನೊಂದಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಾಳಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಇವರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಮೂಲತಃ ಮೈಸೂರಿನವರು. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ‘ಸಂಘರ್ಷ’, ‘ರಾಧಿಕಾ’ ‘ಮಹಾನದಿ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಜನರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಈ ಜೋಡಿ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದು, ‘ಸಂಘರ್ಷ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮೊದಲು ಸ್ನೇಹ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು.ಇದಾದ ನಂತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಮೂಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಧಿಕಾ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲೂ ನಾಯಕ- ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಇದೀಗ ಸೀರಿಯಲ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಲ್ ಬದಕಿನಲ್ಲೂ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಪಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದ ಜೋಡಿ ಈಗ ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ರಂದು ವಿರಾಟ್ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಸತಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ವಿರಾಟ್ ವತ್ಸಲ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ.. ಇವರು ದಾವಣಗೆರೆಯವರುನಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಘರ್ಷ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರೆ ‘ನನ್ನ ದೇವ್ರು’, ‘ರಾಧಿಕಾ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರಿದ್ದಾರೆ.