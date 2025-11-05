English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿಯೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ

White Hair Home Remedies: ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಹೇರ್ ಡೈ ಬದಲಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

Sesame oil For Gray Hair: ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತದೆ. 
ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದ್ಯಾ? ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ತುಂಬಾ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಣೆ ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೂದಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳುಗಳು, ಕಾಫಿಪುಡಿ, ಇಂಡಿಗೋ ಪುಡಿ ಬಳಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. 

ಮೆಂತ್ಯಕಾಳುಗಳು ಕೂದಲಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಗೂ ತಂಪು. ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು, ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. 

ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಕೂದಲಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೂದಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. 

ಇಂಡಿಗೋ ಪುಡಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲನ್ನು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. 

ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು, ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಗೋ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ. ಅದು ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಸೀಸೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಇಡಿ. 

ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಈ ತಯಾರಿಸಿಟ್ಟ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಲೇಪಿಸಿ. ರಾತ್ರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗುವುದನ್ನು ಸಹ ತಡೆಯಬಹುದು.  ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

