Team India cricketers who announced retirement: 2025ನೇ ವರ್ಷವು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಉದಯದೊಂದಿಗೆ.. ಹಳೆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ವಿದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ... ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಆಟಗಾರರು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹಲವಾರು ಅನುಭವಿ ದಿಗ್ಗಜರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೇ 2025 ರಲ್ಲಿ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ 7 ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ವರುಣ್ ಆರನ್ (ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳು): ತಮ್ಮ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ವರುಣ್ ಆರನ್, ಹಿಂದಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಂಪು ಚೆಂಡಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಜನವರಿ 10, 2025 ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅವರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು 9 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 9 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು.
ವೃದ್ಧಿಮಾನ್ ಸಹಾ (ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳು): ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2025 ರಂದು ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಅನುಭವಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ವೃದ್ಧಿಮಾನ್ ಸಹಾ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಆಟದ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. 40 ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 9 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಹಾ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಿ೨೦): ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮೇ 7, 2025 ರಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ನಾಯಕತ್ವದ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಹರಿಡಿತು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವೇ ರೋಹಿತ್ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಿ೨೦): ಐಕಾನಿಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೇ 12, 2025 ರಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. 123 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 30 ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 9,230 ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 68 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 40 ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಯೂಷ್ ಚಾವ್ಲಾ (ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳು): ಅನುಭವಿ ಲೆಗ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಪಿಯೂಷ್ ಚಾವ್ಲಾ ಜೂನ್ 6, 2025 ರಂದು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ತಂಡದ ದಿಗ್ಗಜ ಚಾವ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು.
ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ (ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳು): ತಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ಆಗಸ್ಟ್ 24, 2025 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. 37 ವರ್ಷದ ದಿಗ್ಗಜ 2023 ರ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ (ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳು): 42 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅನುಭವಿ ಲೆಗ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. 25 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಯಕೆ ಸೇರಿವೆ.