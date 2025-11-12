English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • EPF ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು 7 ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ: ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್

EPFO News: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ), ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು 100% ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಸುಮಾರು 300 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ. 
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ತನ್ನ ನೌಕರರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂದು ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂತಹ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ. 

ಇಪಿಎಫ್ಒ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶೇ, 100ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.   

ಈ ಮೊದಲು ಇಪಿಎಫ್ ಹಣದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು 3 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮದುವೆಗಾಗಿ 5 ಬಾರಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ 10 ಬಾರಿ ಇಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇದೀಗ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 12 ತಿಂಗಳ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವರು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಹಣದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇದೀಗ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡದೆಯೇ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿನ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. 

ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮಿನಿಮಂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿಯಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದ್ದು ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 25% ಮಿನಿಮಂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಪಿಎಫ್ಒ 8.25% ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

ಇಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಾಗದರಹಿತವಾಗಿ ಶೇ. 100ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಆಟೋ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಇಪಿಎಫ್ ಅಂತಿಯ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಗಾಗಿ 2ರಿಂದ 12ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮಿತಿಯನ್ನು 2 ರಿಂದ 36ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

