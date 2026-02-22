English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಹಾವುಗಳ ತಂಟೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏಳು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಫಿಕ್ಸ್‌? ವಿಶಸರ್ಪಗಳ ಶಾಪದಿಂದಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಸಾಧ್ಯ

snakes : ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೊಂದರೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
 
snakes : ಹಾವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡಿದರೂ ಜನರು ಅವುಗಳು ತಮಗೆಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೋ ಎಂದು ಹೆದರಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಹುಷಾರ್‌   

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಕೇವಲ 50 ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ.  

ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಾರದು. ಇದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅಪರಾಧ. ಆದರೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎಸೆಯುವುದು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ.  

ನೀವು ಹಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ ಅದನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ. ಅದರಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.  

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರಲ್ಲಿ ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೆಲವರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾವು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಲುವ ಬದಲು, ಹಾವು ಹಿಡಿಯುವವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ.   

