Actress Struggles : ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟರಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ನಿಂದ ಮಧುಬಾಲಾ ವರೆಗೆ ಅನೇಕರು ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದಲೂ ಬಂದವರಲ್ಲ.
ಈ ಪೈಕಿ ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ ಅವರು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೇನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಬರಹಗಾರರಾಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 5 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18, 1950 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಕೈಫಿ ಅಜ್ಮಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ, ತಾಯಿ ಶೌಕತ್ ಅಜ್ಮಿ ನಟಿ. ಶಬಾನಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸ್ವಂತ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು.
ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಅವರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 30 ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಪೋಷಕರು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಶಬಾನಾ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರು.
ಶಬಾನಾ 1974 ರಲ್ಲಿ 'ಅಂಕುರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಪಾತ್ರವು ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನಂತರ ಶಬಾನಾ ಸರಣಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಟಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು, ಆದರೂ ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ.
ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ ಐದು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 160 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಶಬಾನಾ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅರ್ಥ್ (1974), ಖಾಂಧರ್ (1984), ಪಾರ್ (1985), ಮತ್ತು ಗಾಡ್ಮದರ್ (1999) ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಹಲವಾರು ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಿಶಾಂತ್ (1975), ಜುನೂನ್ (1978), ಮಂಡಿ (1983), ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಆಂಥೋನಿ (1977), ಮತ್ತು ಮಾಸೂಮ್ (1983) ನಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರ ಫೈರ್ (1996) ನಲ್ಲಿನ ಅವರ ಅಭಿನಯವು ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.
ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರೂಕ್ ಶೇಖ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಅವರ ನಾಟಕ ತುಮ್ಹಾರಿ ಅಮೃತಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅನುಪಮಾ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಸರಣಿ ಡಬ್ಬಾ ಕಾರ್ಟೆಲ್ (2025) ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
1984 ರಲ್ಲಿ, ಶಬಾನಾ ಖ್ಯಾತ ಗೀತರಚನೆಕಾರ ಮತ್ತು ಕವಿ ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಶಬಾನಾ ತನ್ನ ಮಲಮಕ್ಕಳಾದ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಮತ್ತು ಜೋಯಾ ಅಖ್ತರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.