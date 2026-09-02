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ಶನಿ ಶುಕ್ರರ ಯುತಿಯಿಂದ ಷಡಷ್ಟಕ ರಾಜಯೋಗ: ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತೇ ಕೈ ಸೇರುವ ಪರ್ವಕಾಲ

Written ByYashaswini V
Published: Sep 02, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 08:45 AM IST

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ಉಂಟಾದಾಗ ಷಡಷ್ಟಕ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. 

Shadashtak Yogam Effect1/6

ಶನಿ ಶುಕ್ರ ಯುತಿ

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:51ಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಶನಿ ಹಾಗೂ ಧನಕಾರಕ ಶುಕ್ರ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗ ರಚನೆ ಆಗಲಿದೆ. 

Shadashtak Yogam Effect2/6

ಷಡಷ್ಟಕ ರಾಜಯೋಗ

ಶನಿ ಶುಕ್ರರ ಯುತಿಯಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಷಡಷ್ಟಕ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು ಇದರ ಶುಭ-ಅಶುಭ ಪ್ರಭಾವ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. 

Shadashtak Yogam Effect3/6

ಷಡಷ್ಟಕ ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರಭಾವ

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಷಡಷ್ಟಕ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ, ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯದ ಸಮಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತೇ ಇವರ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ...

Shadashtak Yogam Effect4/6

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಶನಿ ಶುಕ್ರರ ಯುತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಷಡಷ್ಟಕ ರಾಜಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದ್ದು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದು, ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

Shadashtak Yogam Effect5/6

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ಷಡಷ್ಟಕ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದು, ದಿಢೀರ್‌ ಧನಲಾಭವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ಸಿಗಲಿದ್ದು ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. 

Shadashtak Yogam Effect6/6

ಧನು ರಾಶಿ

ಷಡಷ್ಟಕ ರಾಜಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಬಂಗಾರದಂತಹ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದು, ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Shadashtak Rajayoga
Rajayoga
Shani Shukra Yuti
ASTROLOGY
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