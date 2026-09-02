/ಶನಿ ಶುಕ್ರರ ಯುತಿಯಿಂದ ಷಡಷ್ಟಕ ರಾಜಯೋಗ: ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತೇ ಕೈ ಸೇರುವ ಪರ್ವಕಾಲ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ಉಂಟಾದಾಗ ಷಡಷ್ಟಕ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:51ಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಶನಿ ಹಾಗೂ ಧನಕಾರಕ ಶುಕ್ರ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗ ರಚನೆ ಆಗಲಿದೆ.
ಶನಿ ಶುಕ್ರರ ಯುತಿಯಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಷಡಷ್ಟಕ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು ಇದರ ಶುಭ-ಅಶುಭ ಪ್ರಭಾವ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ.
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಷಡಷ್ಟಕ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ, ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯದ ಸಮಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತೇ ಇವರ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ...
ಶನಿ ಶುಕ್ರರ ಯುತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಷಡಷ್ಟಕ ರಾಜಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದ್ದು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದು, ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಷಡಷ್ಟಕ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದು, ದಿಢೀರ್ ಧನಲಾಭವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ಸಿಗಲಿದ್ದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಷಡಷ್ಟಕ ರಾಜಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಬಂಗಾರದಂತಹ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದು, ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ.
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