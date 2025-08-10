ಶನಿ-ಸೂರ್ಯರಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗ: ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶುರುವಾಗಲಿವೆ

ಆಗಸ್ಟ್ 17ರಂದು ಶನಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಗವು 1 ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ..
Shadashtak Yoga: ಆಗಸ್ಟ್ 17ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಶನಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಆರನೇ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 17ರಂದು ಶನಿಯು ಸೂರ್ಯನ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನು ಶನಿಯಿಂದ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗದ ರಚನೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಪರಿಹಾರಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗದಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ನೀವು ದುಃಖಿತರಾಗಬಹುದು. ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯಗಳು ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಷಡಕ್ಷಕ ಯೋಗದ ಕಾರಣ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು, ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀವು ಶಿವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು, ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಷಡಷ್ಟಕ ಯೋಗದಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಬದಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪದಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿವಾರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳಂತೆ ನಟಿಸುವ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಅನಾರೋಗ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)