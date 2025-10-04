ಈ ತಿಂಗಳ 5 ರಂದು ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗ.. ಶನಿಯ ಆಶಿರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು!

Shadashtaka Yoga: ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ..
Shadashtaka Yoga: ಶನಿಯು, ಬುಧ ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಗವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕರ್ಮಕಾರಕ ಶನಿ ಹಾಗೂ ಬುಧ ರಸ್ಪರ 150 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಬುಧ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಯೋಗ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ: ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳು ಕಳೆದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಶುಭ ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುಧಾಹರಣೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೀನ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿವರು ಶನಿ ಹಾಗೂ ಬುಧನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿ, ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.