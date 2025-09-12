ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಚಲನೆಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಇತರ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಯೋಗಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗಗಳು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 20ರಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಸೂರ್ಯನು ಮಂಗಳನೊಂದಿಗೆ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗವನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ.
Shadashtak Yoga 2025: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ನವಗ್ರಹಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಚಲನೆಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ, ಇತರ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಯೋಗಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾಕತಾಳೀಯಗಳು ಇಡೀ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾಕತಾಳೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 'ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗ', ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾನೂನಿನ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ, ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಶನಿಯು ಮಂಗಳನೊಂದಿಗೆ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ ಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶನಿಯು ನ್ಯಾಯ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಮಂಗಳವು ಧೈರ್ಯ, ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನ ತೊಡೆದುಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಅವರು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ..
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಈಗ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಂತೋಷವನ್ನ ತರುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಇದು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುವನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವು ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ವೇಗವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅವರು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗವು ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನ ಯೋಜಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ನಿರಂತರ ವಿವಾದವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)