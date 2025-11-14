ಫಸ್ಟ್‌ ನೈಟ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೋಡೋ ಸಾಂಗ್‌.. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅಂತದೆ! ನಿದ್ದೆನೂ ಬರಲ್ಲ..

First Night Feeling Song: ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 26 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವ ಸಾಂಗ್ ಇದು.. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದೇ ಫೀಲ್ ನೀಡೋ ಆ ಹಾಡು ಯಾವುದೆಂದು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ..
1998 ರಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಮನಿಶಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ನಟಿಸಿದ 'ದಿಲ್ ಸೇ' ಚಿತ್ರವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಡುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆದವು.
ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಸಹ ನಟಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಹಾಡು ಇನ್ನೂ ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ. ಜಿಯಾ ಜಲೇ ಜಾ ಜಲೇ ಹಾಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿವೆ... ಈ ಹಾಡುಗಳ ಕೆಲವು ರಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯವು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೇಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಗುಲ್ಜಾರ್ 1998 ರಲ್ಲಿ ದಿಲ್ ಸೆಯಲ್ಲಿನ ಹಾಡವೊಂದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮದುವೆಯಾದ ವಧುವಿನ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೇ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಶ್ಲೀಲ ಪದವಿಲ್ಲ. ಈ ಹಾಡಿನ ಪ್ರತಿ ಪದವೂ.. ಪ್ರತಿ ಸಾಲುಗಳೂ ಹಲವು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಮನಿಶಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಅಭಿನಯದ ಈ ಸಾಂಗ್ ಕ್ರೇಜ್ ಈಗಲೂ ಹಾಗೇಯೇ ಇದೆ..
ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಹಾಡು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗಿದೆ.