  ಫಸ್ಟ್‌ ನೈಟ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೋಡೋ ಸಾಂಗ್‌.. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅಂತದೆ! ನಿದ್ದೆನೂ ಬರಲ್ಲ..

First Night Feeling Song: ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 26 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವ ಸಾಂಗ್‌ ಇದು.. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದೇ ಫೀಲ್‌ ನೀಡೋ ಆ ಹಾಡು ಯಾವುದೆಂದು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ..
 
1 /5

1998 ರಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಮನಿಶಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ನಟಿಸಿದ 'ದಿಲ್ ಸೇ' ಚಿತ್ರವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಡುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆದವು.       

2 /5

ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಸಹ ನಟಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಹಾಡು ಇನ್ನೂ ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ. ಜಿಯಾ ಜಲೇ ಜಾ ಜಲೇ ಹಾಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದೆ.      

3 /5

ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿವೆ... ಈ ಹಾಡುಗಳ ಕೆಲವು ರಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯವು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೇಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಗುಲ್ಜಾರ್ 1998 ರಲ್ಲಿ  ದಿಲ್ ಸೆಯಲ್ಲಿನ ಹಾಡವೊಂದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಮದುವೆಯಾದ ವಧುವಿನ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೇ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.       

4 /5

ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಶ್ಲೀಲ ಪದವಿಲ್ಲ. ಈ ಹಾಡಿನ ಪ್ರತಿ ಪದವೂ.. ಪ್ರತಿ ಸಾಲುಗಳೂ ಹಲವು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಮನಿಶಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಅಭಿನಯದ ಈ ಸಾಂಗ್‌ ಕ್ರೇಜ್‌ ಈಗಲೂ ಹಾಗೇಯೇ ಇದೆ..       

5 /5

ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಹಾಡು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗಿದೆ.      

