  • Kannada News
  • Photos
  • ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಜೊತೆ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌.. ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಈ ಟೀಮ್ ಓನರ್‌ ಸಹ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ನ ಮೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು..!

ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಜೊತೆ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌.. ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಈ ಟೀಮ್ ಓನರ್‌ ಸಹ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ನ ಮೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು..!

ಇಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಮೆಸ್ಸಿರನ್ನು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿತ್ತು.
 
1 /5

ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ 3 ದಿನ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವಾ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮೆಸ್ಸಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌, ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ.     

2 /5

ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್‌ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕ ಸಂಜೀವ್‌ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಜೊತೆ ನಿಂತು ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್‌ ಕೊಟ್ಟರು. ಸದ್ಯ ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ.   

3 /5

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಆಗಮಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಲು ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್‌ಗಳ ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.    

4 /5

ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಆಗಮನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದರು. ಮೆಸ್ಸಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಹೇಳತೀರದಾಗಿತ್ತು.  

5 /5

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು  ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ತ ಕೈ ಬೀಸಿರುವ ಕ್ಷಣ.ಮೆಸ್ಸಿರನ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.  

