  ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರ ಸೊಂಪಾದ ಕೇಶರಾಶಿ ನೋಡಿ ಮಾರುಹೋಗುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ.. ಅವರ ಕೂದಲು ಫೇಕ್‌ ಎಂಬುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

Bollywood Actors: ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟರಿಗಿರುವುದು ನೈಜ ಕೂದಲು ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? 
 
Bollywood Actors: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಅನೇಕ ನಟರಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಟಿಯರಂತೆ, ನಟರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  

ಸ್ಟಾರ್‌ಡಮ್ ಅನ್ನು ನಟನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೋಟದಿಂದಲೂ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ತಾರೆಯರು ತಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನೋಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ನಟರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿಡಲು ಅನೇಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ.   

ಕೂದಲು ಕಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆಕರ್ಷಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ರಣಬೀರ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಹಲವಾರು ಕೂದಲು ಕಸಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ಕಸಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ರಣಬೀರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೂದಲು ಕಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಾಗ, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಪಡೆದರು. ಇಂದು, ಅವರ ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಅವರು ಕಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.  

ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಭಾಯಿಜಾನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಕೂದಲು ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಕಿಂಗ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ.ಕೂದಲಿನ ಶೈಲಿ ಅವರ ಗುರುತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಚ್ಚರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅವರ ಕೂದಲು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೂದಲಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೂದಲು ಕಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.  

