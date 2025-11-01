"ಆ ದಿನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದೆ.. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮುಖವಿಲ್ಲ.. "- ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌

Shah rukh khan aishwarya rai: ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದರೂ ಸಾಲದು ಎಂದು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Shah rukh khan aishwarya rai: ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಜೋಶ್ ಮತ್ತು ದೇವದಾಸ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಅವರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು.
ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಜೋಡಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ದು ಚಲ್ತೆ ಚಲ್ತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯರಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದ ನಂತರ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಬದಲಿಗೆ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಶಾರುಖ್ ಹೇಳಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರದಿಂದ ಕೈಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ತುಂಬಾ ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದರು.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ: "ಐಶ್ವರ್ಯ ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾಗಿದ್ದಳು ಎಂದು ತಿಳಿದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ."
"ಅವರು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಹನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ನಾವು 'ಜೋಶ್', 'ಮೊಹಬ್ಬತೇನ್', 'ದೇವದಾಸ್' ನಂತಹ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ಏನೋ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರ ಬಳಿ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರೂ ಅದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ."
ಅದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದ ಏಕೈಕ ನಿರ್ಮಾಪಕನಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಸಹಾಯಕ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. 10-12 ಜನರ ತಂಡವಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿತ್ತು. ತಂಡ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯು ಒಬ್ಬ ನಟಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಣಕ್ಕಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
"ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ, ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ನಿರ್ಮಾಪಕನಲ್ಲ. ನನಗೊಂದು ತಂಡವಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಯುಟಿವಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು 10-11 ಜನರ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು. ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿತ್ತು."
"ಕಂಪನಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖ್ಯಾತಿ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಾವು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೆವು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತುಂಬಾ ವೃತ್ತಿಪರರು, ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ದುಃಖವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದು ಸಂಭವಿಸಬಾರದಿತ್ತು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವೃತ್ತಿಪರ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ತುಂಬಾ ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ."
"ಚಲ್ತೆ ಚಲ್ತೆ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಂತರ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಆಗಿನ ಗೆಳೆಯ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರು, ಇದು ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು."
"ನಂತರ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಶಾರುಖ್ಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರೂ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಭಯಪಟ್ಟರು. ತಂಡವು ಬಿಗಿಯಾದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.