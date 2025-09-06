English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ : ಮೌನಕ್ಕೆ ಜಾರಿದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸೆಟ್‌, ಆಗಿದ್ದೇನು..?

Shah Rukh khan slapped : ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ವೇಳೆ ಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ 33 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಟರಿಗೆ ಕಿಂಗ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಫಿದಾ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಒರ್ವ ನಟಿ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಕೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಹೌದು.. ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾ ಗಿಲ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2000 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಯಾ ಗಿಲ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೌನ ಆವರಿಸಿತು.

ಪ್ರಿಯಾ ಗಿಲ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ 'ಜೋಶ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ 2000 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಚಂದ್ರಚೂರ್ ಸಿಂಗ್, ಶರದ್ ಕಪೂರ್, ವಿವೇಕ್ ವಾಸ್ವಾನಿ, ಶರತ್ ಸಕ್ಸೇನಾ, ಅಂಜನ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಿಯಾ ಗಿಲ್ ತನ್ನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್‌ಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ 'ಜೋಶ್' ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಹಾಡಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್‌ಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು, ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್, ಆ ದೃಶ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಇದಾದ ನಂತರ, ಶಾರುಖ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿಯಾಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡರಂತೆ. ಪ್ರಿಯಾ, "ನಾನು ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆಯಲೇಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಓ ದೇವರೇ, ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶಾರುಖ್‌ಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೌನವಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದರು.  

