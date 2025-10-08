English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮದುವೆ ದಿನವೇ ಪತ್ನಿಗೆ ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸಿ, ಹೆಸರು ಬದಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ! ಪ್ರೀತಿಗೆ ಧರ್ಮ ಅಡ್ಡಿಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಪಕ್ಕಾ ಸುಳ್ಳು..

shah rukh khan: ಮದುವೆಯ ದಿನ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಟರೊಬ್ಬರು ಧರ್ಮ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದರು. 
 
1 /10

shah rukh khan: ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಗೌರಿ ನಟನಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಅವರು ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.   

2 /10

ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಮದುವೆಯವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ 33 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ.   

3 /10

ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ದೂರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಗೌರಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು, ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ...  

4 /10

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಗೌರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಅವರ ಮೊದಲ ಪರಿಚಯದ ನಂತರ, ಅವರ ಭೇಟಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟವು.   

5 /10

ಇವರಿಬ್ಬರ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಗೌರಿಯ ಕುಟುಂಬವು ಅವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಗೌರಿಯ ಮನೆಯವರು ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು.   

6 /10

ಶಾರುಖ್ ಜೀವನಾಧಾರಿತ 'ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್: ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸೆಡಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ' ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುರಿತು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.   

7 /10

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.  'ಆರತಕ್ಷತೆಯ ದಿನದಂದು, ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಪಂಜಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ನಾನು, 'ಗೌರಿ, ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದೇ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿತ್ತು."  

8 /10

ನಂತರ ನಾನು, 'ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, ಗೌರಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಅವಳ ಹೆಸರು ಇಂದಿನಿಂದ ಆಯೇಷಾ ಖಾನ್...' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಮುಖ ಬದಲಾಗಿತ್ತು, ನಂತರ ನಾನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದೆ" ಎಂದರು.  

9 /10

ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ, ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.  

10 /10

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, 'ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ, ನಾವು ಭಾರತೀಯರು..' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.  

