Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /20ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌, ಹಲವು ಜನರ ಜೊತೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ! ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟು

20ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌, ಹಲವು ಜನರ ಜೊತೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ! ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟು

Written ByKrishna N KUpdated byKrishna N K
Published: May 28, 2026, 01:55 PM IST|Updated: May 28, 2026, 01:55 PM IST

Shahana Goswami reveals : ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿ ಶಹಾನಾ ಗೋಸ್ವಾಮಿ (Shahana Goswami) ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗತಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುರಿದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವು ಇದೀಗ ಬಿ-ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು..?

1/5

ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಶಹಾನಾ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಾರೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂಬಂಧಗಳೂ ಸಹ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಅಥವಾ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

2/5

ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡಿದ ಶಹಾನಾ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗೇ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ತ ಸಂಬಂಧಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳೂ ಇವೆ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಿವೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ, ಆ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು? ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ  ಕಳೆಯುವುದು ನನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

3/5

ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡಿದ ಶಹಾನಾ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗೇ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ತ ಸಂಬಂಧಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳೂ ಇವೆ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಿವೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ, ಆ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು? ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ  ಕಳೆಯುವುದು ನನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

4/5

ಬಿ-ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಚರ್ಚೆ : ಶಹಾನಾ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 'ಓಪನ್ ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್' (Open Relationships) ಅಥವಾ ಬಹುಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ತಾರೆಗಳು ಇಷ್ಟು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ತೀರಾ ಅಪರೂಪ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸದ್ಯ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.  

5/5

ಕೆಲವರು ಶಹಾನಾ ಅವರ ಈ ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ಮುಕ್ತ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಶಹಾನಾ ಅವರ ಈ ಜೀವನದ ಸತ್ಯಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಹಾಗೂ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರುವುದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.

Tags:
Shahana Goswami
open relationship
Milind Soman
Shahana Goswami news
Shahana Goswami husband

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Karnataka CM News Live Updates: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ

Karnataka CM News Live Updates: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ

Siddaramaiah3 min ago
2

Live: Karnataka News Today: ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ.. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೆಸಿಇಟಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರಕಟ

karnataka breaking news23 min ago
3

ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ! 'ಕೈ' ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ

Siddaramaiah resigns48 min ago
4

ಭಾರೀ ಅಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವ್ಯಾಗನ್‌ಆರ್ ಅದ್ಭುತ ಮೈಲೇಜ್..!

Automobile54 min ago
5

ಬ್ರೇಕ್‌ಫಾಸ್ಟ್‌ ಮೀಟಿಂಗ್‌..ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಡಿಕೆಶಿ.. ಸಚಿವರ ಮುಂದೆ ಭಾವುಕರಾದ ಸಿಎಂ

Siddaramaiah Resignation1 hr ago