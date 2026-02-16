ಕೊಲೊಂಬೊದ ಆರ್ ಪ್ರೇಮದಾಸ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಸೋತಿರುವುದನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಟಗಾರರು, ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಅಳಿಯನನ್ನ ಹೊರಗಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಟಗಾರರು ಅಷ್ಟೇನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾಗಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ , ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿವಿಯೊಂದರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಅವರು, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕಿ, ಅವರು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಆದ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್, ಶಾದಾಬ್ ಖಾನ್, ಶಾಹೀನ್ ಶಾ ಅಫ್ರಿದಿ ಈ ಮೂವರು ಭಾರತ ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂವರು ಇದ್ದರೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಂತ ಅಳಿಯ ಅಂದರೆ ಮಗಳ ಗಂಡ ಆಗಿರುವ ಶಾಹೀನ್ ಶಾ ಅಫ್ರಿದಿ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೆರಳಿದ ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಅವರು, T20 ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಿ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರು ಮಹಾಶಯರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡ್ಡಿ ಮುರಿದಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್, ಶಾದಾಬ್ ಖಾನ್, ಶಾಹೀನ್ ಶಾ ಅಫ್ರಿದಿ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಅಫ್ರಿದಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 61 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.