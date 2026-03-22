ಮುಂಬೈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮನಸೋತ ಶೇಕ್‌ ಇಟ್‌ ಪುಷ್ಪವತಿ!.. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿವಾಹ

Shake it pushpavati: ಶೇಕ್‌ ಇಟ್‌ ಪುಷ್ಪವತಿ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಆಗಿರುವ ನಿಮಿಕಾ ರತ್ನಾಕರ್‌ ಅವರು ಹೊಸ ಜೀವನದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ವರ ಯಾರು ಅಂತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್..
ಶೇಕ್‌ ಇಟ್‌ ಪುಷ್ಪವತಿ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಆಗಿರುವ ನಿಮಿಕಾ ರತ್ನಾಕರ್‌ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಲೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿಯೂ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವವರು. ನಟಿ ನಿಮಿಕಾ ರತ್ನಾಕರ್. ನಟಿಸಿರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ನಿಮಿಕಾ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು.. ನಿಮಿಕಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಂದು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.  

ನಿಮಿಕಾ ಅವರುಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ರೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ರಾಮಧಾನ್ಯವೆಂಬ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು.

ಆ ಬಳಿಕ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ʻಕ್ರಾಂತಿʼ ಚಿತ್ರದ ʻಶೇಕ್ ಇಟ್ ಪುಷ್ಪವತಿʼ ಹಾಡು ಭಾರೀ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ʻವೈಲ್ಡ್ ಟೈಗರ್ ಸಫಾರಿʼ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ನಿಮಿಕಾ ವಿವಾಹವಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.   

ನಿಮಿಕಾ ರತ್ನಾಕರ್  ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಆರರಂದು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ.  

ಇವರು ದರ್ಶನ ನಟನೆಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾದ ಶೇಕ್‌ ಇಟ್‌ ಪುಷ್ಪವತಿ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚಿದರು.ಈಕೆ ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.   

Nimika Ratnakar Wedding news Pushpavathi song fame Shake it pushpavati song Shake it pushpavati song acter kranthi film ಮುಂಬೈ ಉದ್ಯಮಿ ಜೊತೆ ನಿಮಿಕಾ ವಿವಾಹ ನಿಮಿಕಾ ರತ್ನಾಕರ್‌ ಮದುವೆ ಶೇಕ್‌ ಇಟ್‌ ಪುಪ್ಪವತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ದರ್ಶನ್‌ ನಟನೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿಮಿಕಾ ಭಾವಿ ಪತಿ ಯಾರು

ಶನಿ-ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗಲಿದೆ, ಆರ್ಥಿಕ-ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು!!