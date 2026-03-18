ಈ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಶಾಂಪೂ ಬೆರೆಸಿ ಹೇರ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು

White Hair Remedies: ಹೇರ್ ಡೈ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೀವು ಬಳಸುವ ಶಾಂಪೂವನ್ನು ವಿಶೇಷ ದ್ರವದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೇರ್ ಡೈ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ದುಬಾರಿ ಹೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬಳಸುವ ಶಾಂಪೂವಿನಿಂದಲೂ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೀ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.
ಬ್ಲಾಕ್ ಟೀ ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬ್ಲಾಕ್ ಟೀ ಬಳಕೆಯು ಕೆರಾಟಿನ್ ಮತ್ತು ಮೆಲನಿನ್ ವರ್ಧಕವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.
ಬ್ಲಾಕ್ ಟೀ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಕೂದಲು ಮೃದುವಾಗಿ, ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬಳಸುವ ಶಾಂಪೂವನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೀ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಬೆರೆಸಿ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ರೀತಿ ಕೂದಲಿನ ಬುಡಿದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಲೇಪಿಸಿ. ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ.
ಬ್ಲಾಕ್ ಟೀ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಂಪೂ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ. ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.