ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅಲ್ಲ.. ಈ ಶಾಂಪೂ ಹ್ಯಾಕ್‌ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು

White Hair Home Remedies: ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. ನೀವು ಬಳಸುವ ಶಾಂಪೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲ ಪೋಷಣೆಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ..
ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಲನಿನ್‌ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್‌ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬಳಕೆಯು ತಕ್ಷಣ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಕೂದಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. 

ಕೆಮಿಕಲ್‌ ಮಿಶ್ರಿತ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬಳಸದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಾಂಪೂ ಹ್ಯಾಕ್‌ ಅನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.

ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಶಾಂಪೂ ಹ್ಯಾಕ್‌ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಶಾಂಪೂ, ಬ್ಲಾಕ್‌ ಟೀ, ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ ಹಾಗೂ ನಿಂಬೆ ರಸ.  

ಶಾಂಪೂ ಹ್ಯಾಕ್‌ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಟೀ ಪುಡಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದು ಅರ್ಧವಾಗುವವರೆಗೂ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿ. ನಂತರ ಶೋಧಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. 

ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂಪೂ, ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ, ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಕಿ ತಯಾರಿಸಿಟ್ಟ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಟೀ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್‌ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಲೇಪಿಸಿ. 10-15 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಬಳಿಕ ಸೌಮ್ಯ ನೀರಿನಿಂದ ಹೇರ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿ. 

ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಈ ಶಾಂಪೂ ಹ್ಯಾಕ್‌ ಬಳಸುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬಳಸದೆಯೂ ಸಹ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕೂದಲುದುರುವಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ, ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾದ ಉದ್ದ ಕೂದಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.  ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

EPFO Rules: ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಿಸಿದ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹೊಸ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ