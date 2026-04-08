ನೀವು ಬಳಸುವ ಶಾಂಪೂವಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು

Best White Hair Remedies: ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಮಿಕಲ್‌ ಮಿಶ್ರಿತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ನೀವು ಬಳಸುವ ಶಾಂಪೂವಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದಲೂ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. 
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಗೆಪುಡಿ, ಸೀಗೆಕಾಯಿಗಳ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೇರ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲ ಎಂದು ಬಹುತೇಕರು ಶಾಂಪೂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಶಾಂಪೂ ಬಳಕೆಯಿಂದಲೇ ಕೂದಲು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಬೈಯುವುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಹಿರಿಯರ ಈ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅದೇ ಶಾಂಪೂವಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. 

ಹೌದು, ನೀವು ಬಳಸುವ ಶಾಂಪೂವಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಶಾಂಪೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಂತಹವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಬದಲಿಗೆ ಶಾಂಪೂವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂತಿಯುತ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಲು ಕೂಡ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಶಾಂಪೂವನ್ನು ಒಂಡು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಂಟ್‌ ಕಾಫಿಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬೆರೆಸಿ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೇರ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. 

ನೀವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂಪೂ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಂಟ್‌ ಕಾಫಿಪುಡಿ, ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್‌, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ. ತಲೆಗೆ ಲೇಪಿಸಿ. 

ಕಾಫಿಪುಡಿ, ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್‌, ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಮಿಶ್ರಿತ ಶಾಂಪೂ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಅನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಲೇಪಿಸಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸೌಮ್ಯ ನೀರಿನಿಂದ ಹೇರ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಶಾಂಪೂ ಮಿಶ್ರಣದ ಬಳಕೆಯು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ.  ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.   

