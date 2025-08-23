ಇಂದು ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದೇ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ... ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಇವತ್ತಿಂದಲೇ ಶುರು! ರಾಜವೈಭೋಗ, ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ!

Shani Amavasya 2025 lucky zodiac signs in Kannada: ಇಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 23 ಶನಿವಾರ. ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶನಿ ದಿನದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನಫ ಯೋಗದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಯೋಜನೆಯು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಇಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 23 ಶನಿವಾರ. ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶನಿ ದಿನದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನಫ ಯೋಗದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಯೋಜನೆಯು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಶಶಿ ಆದಿತ್ಯ ಯೋಗದ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಾಘ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದ ಸಂಯೋಜನೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ವೇದ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾದ್ರಪದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ನಂತರ, ಶುಕ್ಲ ಪ್ರತಿಪದ ತಿಥಿಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯವು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂದಿನ ಮಹತ್ವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ತುಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ೫ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅನಾಫ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಶನಿ ಮಹಾರಾಜನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಗಳ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಇಂದು ಈ ರಾಶಿಗಳ ಜನರು ಶನಿ ಚಾಲೀಸವನ್ನು ಪಠಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಶನಿವಾರ ಈ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಇಂದು ಶನಿವಾರ ಉತ್ತಮ ದಿನವಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇತರರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಸಂವಹನ, ಬರವಣಿಗೆ, ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರು ಅಲ್ಪ ದೂರ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ: ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ದಿನವಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಶುಭ ದಿನವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತೀರಿ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಮದು-ರಫ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಮತ್ತೆ ಬರಬಹುದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಶನಿವಾರ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೂರದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಹೋಗಬಹುದು.